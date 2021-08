Nella tarda serata di ieri, in piazza Umberto, i poliziotti della volante di zona hanno fermato e controllato un giovane extracomunitario che dopo aver mandato in frantumi i vetri di 3 autovetture regolarmente parcheggiate in piazza Moro, aveva tentato di sottrarre il contenuto dal loro interno, ma veniva dissuaso dai militari dell’Esercito impegnati nel servizio di pattugliamento “Strade Sicure“.

Il responsabile, un cittadino algerino classe ‘89, in Italia senza fissa dimora, pluri-pregiudicato, peraltro colpito dall’ordine del Questore di Bari a lasciare il territorio italiano, è stato deferito all’Autorità Giudiziaria competente per furto e danneggiamento aggravato. L’extracomunitario 32enne è stato messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura per la trattazione degli esiti del provvedimento di espulsione, mentre nel corso della mattinata sono stati contattati i legittimi proprietari delle autovetture per le incombenze del caso.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.