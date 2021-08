Il progetto c’è. A mancare, almeno per il momento, sono i finanziamenti. Mentre sono stati conclusi i lavori in via Amendola, il Comune di Bari immagina di poter creare nuove vie per evitare incolonnamenti in prossimità degli ingressi in città. Il nuovo progetto prevede di proseguire con l’allargamento di via Amendola anche nel tratto compreso tra viale Einaudi e via Omodeo con una realizzazione molto simile a quella appena conclusa: quattro corsie, spartitraffico, una pista ciclabile bidirezionale e una nuova illuminazione. Il progetto prevede anche telecamere, marciapiedi nuovi e viali alberati e una rotatoria che preceda il ponte San Pio. Il progetto costerebbe due milioni e mezzo di euro. Cifra, appunto, tutta da reperire ma che sarà inserita nel prossimo piano triennale delle opere pubbliche.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.