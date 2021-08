Palese attende la sua scuola di surf. L’associazione barese TanaOnda punta a dare vita a quel tratto di costa, con corsi per grandi e piccoli dal surf al sup paddlesurf, ma anche windsurf e kitesurf.

Il container allestito a poca distanza dal lido Moretti non piace a una parte dei residenti. La struttura i serve per mettere in sicurezza il materiale anti vandali, ma la petizione inviata anche al sindaco Antonio Decaro mette in evidenza le preoccupazioni per l’impatto paesaggistico dell’area denominata La Punta.

“L’area risulta sottoposta a vincolo paesaggistico, idrogeologico e archeologico, come risulta da resoconto dei primi scavi archeologici del 1964 e di quelli successivi effettuati nel 1987. Per salvaguardare l’area nella sua integrità si chiede rimozione immediata dei manufatti”, si legge nella petizione online.

