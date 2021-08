Giuseppe Conte è il primo presidente e il nuovo leader del M5S. Il 92,8% dei votanti ha detto sì. “Grazie di cuore, sono confortato, il quorum elevatissimo mi dà grande energia e responsabilità”, ha detto l’ex premier in una diretta Fb. L’ annuncio, come da prammatica, arriva da Vito Crimi.

“C’è stata grande partecipazione, ripartiamo più forti di prima”, esulta Di Maio. “La politica è un impegno nobile, nobilissimo – ha detto Conte – Non lasciamolo solo a chi lo usa come mezzo per fare carriera, per realizzare interessi economici personali o del proprio gruppo di appartenenza. Lavoriamo tutti insieme, e seriamente. Studiando ma anche con il cuore”, spiega l’ex premier, ringraziando gli iscritti. (foto facebook)

