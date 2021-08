Lutto nel mondo del commercio barese. Addio a Nicola Mossa, gioielliere di 85 anni, titolare della omonima gioielleria in via Sparano 70. Decano del commercio barese, era malato da tempo. I funerali si terranno nella chiesa di San Ferdinando, in via Sparano, lunedì 9 agosto alle 11, a dare l’ultimo saluto a Nicola Mossa saranno le figlie, la moglie Patrizia, parenti, amici. Il rito funebre sarà presieduto da don Lino Larocca. Tanti i ricordi dei colleghi per un uomo che è stato un punto di riferimento del commercio di Bari.

