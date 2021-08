Pendolari o turisti in attesa sotto il sole anche con 40 gradi. E in alcuni casi, come mostra la foto d’anteprima, per ripararsi dalle alte temperature c’è chi cerca l’ombra in piccoli anfratti, seduta su un muretto.

L’offerta turistica di Bari non sarà moderna, al passo coi tempi, fino a quanto sarà realizzato il terminal per i bus extraurbani in via Capruzzi. Poche settimane fa, Grandi Stazioni Rail (Gruppo FS Italiane) ha annunciato il futuro terminal con un ulteriore investimento da 6,9 milioni per migliorare l’accoglienza dopo il restyling della stazione.

Una superficie di circa un ettaro e che sarà dotata di 18 stalli per i pullman, protetti da pensiline. Data annunciata? Entro il 2024.

