Un camion carico di pomodori si è ribaltato all’altezza dello svincolo per via Caldarola. A causa dell’incidente si stanno verificando rallentamenti direzione sud a partire dallo svincolo Poggiofranco fino a Japigia. Ma anche sulla corsia opposta a causa dei curiosi che rallentano la marcia. Chilometri di coda e disagi sulla via utilizzata per raggiungere le località di mare. La polizia locale consiglia un percorso alternativo, almeno fino al termine dell’emergenza.

(Foto repertorio)

