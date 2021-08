Continuano i servizi mirati al contrasto dei servizi taxi svolti in maniera abusiva predisposti dalla Polizia Locale di Bari. Ieri mattina due pattuglie del nucleo Annona e Viabilità, dopo aver svolto attività di appostamento e osservazione in zona stazione ferroviaria di Bari Centrale, hanno sorpreso un uomo che già in passato era stato sanzionato per aver adibito il proprio veicolo per il trasporto pubblico abusivo di clienti.

Dal controllo documentale è emerso che l’autovettura, intestata ad un privato cittadino, di fatto era utilizzata per l’attività di taxi. A carico del conducente e proprietario del mezzo sono state elevate le sanzioni pecuniarie amministrative previste dall’art.86 del c.d.s. per un importo fino a 7.249,00 euro- oltre il ritiro della carta di circolazione e della patente per la successiva sospensione nonché il sequestro del mezzo.

All’interno del mezzo rinvenuto anche un listino prezzi con le tariffe applicate dai taxi regolari.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.