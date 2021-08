Ecco in che condizioni versa la pista ciclabile lato nord di San Girolamo. Per non si sa quale motivo, gli arbusti sono stati tagliati solo in parte. E mentre ci sono delle zone dove la visibilità e la percorribilità sono state ripristinate, in altre, come da foto, la situazione non è stata risolta. Numerose le proteste da parte dei ciclisti che non possono percorrere in sicurezza la pista ciclabile. Ma non solo. La presenza di arbusti così alti in corrispondenza delle intersezioni rende difficile la visuale nell’attraversamento. Insomma, un problema sollevato già da tempo, ma non ancora risolto.

