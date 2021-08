Nessuna tregua, neanche d’estate. Proseguono i lavori per il nuovo Park and Ride di Parco 2 giugno. La promessa è che il nuovo parcheggio di scambio venga consegnato a settembre. Solo le nuove alberature saranno pronte per ottobre. L’attuale area di sosta sarà abbellita con alberi e piante, monitorata da un sistema di telecamere e fornita di un nuovo impianto di illuminazione. Previsti, nella riorganizzazione degli stalli, oltre 260 posti auto e nuovi spazi per moto e biciclette, tutti caratterizzati dalla presenza di alberature di medio ed alto fusto che assicureranno ombreggiatura nel periodo estivo.

Saranno piantati 80 nuovi alberi e 200 arbusti che trasformeranno l’ attuale piazzale di asfalto in un parco verde per auto. È prevista la pavimentazione drenante nei posti auto, come quella del parcheggio Ikea. Circa 40 pali di illuminazione assicureranno livelli di illuminazione superiori agli standard minimi, questo per garantire maggiore sicurezza per utenti e automobili. L’ingresso sarà da viale della Resistenza, l’uscita da viale della Costituente.

Ci saranno aree di attesa per i passeggeri dei bus con venti panchine. Al progetto iniziale sono state aggiunte 10 telecamere ad alta definizione e a infrarossi notturni, collegate alla polizia locale. Sarà inoltre realizzato un percorso pedonale di collegamento tra viale Resistenza e via della Costituente, in modo da assicurare possibilità di passaggio per i pedoni anche in orario di chiusura del parcheggio.

