A Pane e pomodoro spuntano i posteggi per le moto, come stabilito dal presidente del municipio, Lorenzo Leonetti. Una necessità richiesta da tempo, ma che, pare abbia penalizzato di gran lunga il marciapiede. La denuncia – segnalazione è del ciclista Lello Sforza, da sempre molto attento alle tematiche sulla mobilità sostenibile. “Ecco il posteggio per le moto voluto dal presidente del Municipio I. Pedoni e ciclisti possono andare altrove”, scrive su Facebook. Nella foto si nota il notevole restringimento del marciapiede.

