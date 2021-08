Sono venti milioni i green pass scaricati negli ultimi tre giorni. “È un numero straordinario – scrive su Facebook il ministro Roberto Speranza – che dimostra la sensibilità e la partecipazione dei cittadini del nostro Paese alla lotta contro il Covid”. Dal 6 agosto il green pass è diventato obbligatorio per accedere ai ristoranti e bar al chiuso, piscine, parchi divertimento, cinema e teatri. Non sono mancate le polemiche soprattutto da parte dei ristoratori che lamentano difficoltà nei controlli per l’accesso alle loro attività commerciali.

