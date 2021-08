Ancora violenza tra giovanissimi, siamo a Triggiano alle porte di Bari, i Carabinieri della locale Stazione intervengono in serata presso il Parco Nassiriya su segnalazione di diversi cittadini che, preoccupati, dalle loro abitazioni hanno assistito ad una rissa tra due gruppi di giovanissimi.

L’intervento è immediato, alcuni giovani vengono identificati e condotti in caserma dove si ricostruisce l’accaduto. I motivi sono futili, ma le conseguenze potevano essere ben altre. Dalle prime dichiarazioni è emerso che un ragazzo avrebbe minacciato la parte contrapposta con una pistola. Gli immediati accertamenti hanno permesso di identificare il giovane appena ventenne che effettivamente è stato trovato in possesso di una pistola giocattolo priva di tappo rosso ed è risultata essere una riproduzione fedele, peraltro in metallo, di un noto modello di arma da fuoco. Il ragazzo, già con alcuni precedenti di polizia, l’ha modificata rendendola capace di sparare colpi a salve, una cartuccia viene trovata proprio all’interno dell’arma. Al momento i militari dell’Arma, oltre al giovane ragazzo, hanno denunciato in stato di libertà ulteriori 3 giovani di Triggiano tutti ventenni. Ulteriori accertamenti sono in corso per individuare gli altri partecipanti alla rissa.

