Progetto Bari dà il benvenuto a “getto” , il pesce mangia plastica installato questa mattina sulla spiaggia di Pane e Pomodoro, con il patrocinio della Città Metropolitana di Bari e dell’Accademia delle belle arti.

L’ associazione, oltre a sensibilizzare i cittadini sul tema della sostenibilità ambientale, ha deciso di valorizzare i giovani del territorio, facendo realizzare il manufatto da studenti dell’Accademia delle belle arti di Bari.

“Mai come in questo momento – si legge in una nota di Progetto Bari – abbiamo l’obbligo di adeguare i nostri comportamenti individuali e collettivi a scelte di vita virtuose per evitare che l’utilizzo della plastica faccia saltare i già precari equilibri del nostro ecosistema marino. Progetto Bari è per una società plastic free”.

