Limite di velocità a 30 chilometri orari in alcune strade di Santo Spirito. Lo ha disposto il Comune con una ordinanza, in seguito alla realizzazione sul lungomare tra via Pola e via Udine di un’area pedonale e della pista ciclabile.

Nel corso degli ultimi mesi, con il cambiamento anche di alcuni sensi di marcia, sono pervenute al Comune segnalazioni da parte di residenti della Via Principessa Giovanna e strade traverse relativamente al passaggio di automezzi con forte velocità in via Principessa Giovanna.

Il 26 luglio è stato quindi effettuato un sopralluogo e il Comune ha deciso di istituire le zone 30 nelle seguenti vie, oltre a installare cartelli con “divieto di segnalazioni acustiche”: via Pola; via Zara;via Torino; via Giuseppe Mazzoni; via Principessa Iolanda; via Principessa Mafalda;via Dandolo nel tratto tra Via Torino e Via Principessa Giovanna; via Carnia; via Principessa Giovanna; via Carso; via Principessa Maria; traversa Via Principessa Maria; via Fiume nel tratto tra Via Giuseppe Mazzini e Vico Traversa.

