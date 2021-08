Addio a Minguccio De Girolamo, storico titolare dell’osteria “Al Gambero”. Aveva 90 anni. È stato lui a portare al successo il ristorante, punto di riferimento per anni della gastronomia pugliese. Poi nel 2019 la chiusura per lavori di ristrutturazione, che però non si sono ancora conclusi a causa anche dei ritardi dovuti al Covid. Tanti i messaggi di cordoglio anche sui social. “Era mia consuetudine festeggiare i compleanni “al Gambero” e tutti ci sentivamo in famiglia”. E proprio l’idea della famiglia era quella che Minguccio De Girolamo portava avanti nel suo locale. Ed ancora “Una grande stella è volata in cielo, un secondo padre per tutti”.

Minguccio De Girolamo lascia la moglie Vincenza e tre figli. I funerali si terranno domani, mercoledì 11 agosto, alle 17 nella Cattedrale di Bari.

(Foto facebook)

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.