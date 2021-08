Una pattuglia in abiti civili della polizia locale, fintasi coppia di turisti francesi appena scesi da un Treno Eurostar per dirigersi verso l’aeroporto, ha sorpreso un uomo, a bordo di una fiammante autovettura, ad esercitare l’attività di trasporto pubblico abusivo. Dal controllo documentale è emerso che l’autovettura, intestata ad un privato cittadino, di fatto era utilizzata per l’attività di taxi. A carico del conducente e proprietario del mezzo sono state elevate le sanzioni pecuniarie amministrative previste dall’art.86 del c.d.s. per un importo fino a 7.249,00 euro- oltre il ritiro della carta di circolazione e della patente per la successiva sospensione nonché il sequestro del mezzo che è stato agganciato e trasportato in via Aquilino per ulteriori accertamenti.

