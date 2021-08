Partirà domani sera, mercoledì 11 agosto, il programma straordinario di lavaggi delle strade cittadine “Bari di notte”, che interesserà diversi punto della città fino al 30 agosto. Per effettuare una pulizia più efficace della sede stradale e dei marciapiedi l’Amiu, in collaborazione con l’amministrazione comunale e la Polizia locale, ha definito un calendario puntuale di attività che prevede l’adozione da parte della PL di un’ordinanza contenente le indicazioni sui divieti di sosta per le auto in concomitanza con il passaggio delle idropulitrici.

Si procederà infatti ai lavaggi in orari notturni, su strade e marciapiedi completamente sgombri. “Per incrementare il servizio di spazzamento – spiega il presidente dell’Amiu Sabino Persichella – abbiamo fatto ricorso al lavoro interinale con 20 ulteriori operatori, non potendo in questo momento, viste le temperature elevate che si raggiungono giornalmente, chiedere ai dipendenti in servizio di svolgere lavoro straordinario oltre le ore 11. Stiamo cercando di recuperare il tempo perso di queste settimane estive e di questo certamente l’azienda si scusa con la città. Abbiamo preso un impegno con l’amministrazione comunale e con i baresi per garantire un servizio sempre più efficiente ed efficace, con la speranza di trovare nei cittadini degli alleati nella battaglia quotidiana per la cura e la pulizia della città”.

Segue il calendario dei divieti e dei relativi passaggi di lavaggio fino al 30 agosto. Successivamente saranno resi noti i luoghi interessati dai lavaggi previsti invece nel mese di settembre.

Mercoledì 11

Dalle ore 23.00 del giorno 11 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 12 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

via Manzoni, piazza Risorgimento via Altamura via Barletta

Giovedì 12 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 12 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 13 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul corso Vittorio Emanuele II

Venerdì 13 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 13 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 14 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via G. Capruzzi

Domenica 15 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 15 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 16 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

via O. Flacco, viale Salandra

Lunedì 16 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 16 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 17 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul corso Cavour

Martedì 17 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 17 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 18 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze in Torre a Mare:

via Cristoforo Colombo via Signorile via Leopardi

Mercoledì 18 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 18 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 19 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul lungomare Cristoforo Colombo, in Santo Spirito, dalla Torre ex G.d.F. al Lido dell’Aeronautica

Giovedì 19 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 19 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 20 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

via G. Bovio, via S. Costantino, via E. Fieramosca, tratto compreso da via Crispi a via Bovio

Venerdì 20 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 20 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 21 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul corso B. Croce

Domenica 22 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 22 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 23 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sul viale Unità d’Italia

Lunedì 23 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 23 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 24 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla piazza Umberto in Carbonara

Martedì 24 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 24 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 25 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze in Ceglie del Campo:

piazza Vittorio Emanuele via Domenico Di Venere

Mercoledì 25 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 25 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 26 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via Principe Amedeo

Giovedì 26 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 26 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 27 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via Nicolai

Venerdì 27 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 27 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 28 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulla via Dante

Domenica 28 agosto

Dalle ore 23.00 del giorno 29 agosto 2021 alle ore 06.00 del giorno 30 agosto 2021, è istituito il “DIVIETO DI FERMATA” sulle seguenti strade e piazze:

via Re David, largo don F. Ricci.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.