Nell’ambito della programmazione per la riqualificazione di tutte le fermate degli autobus urbani con l’efficientamento delle pensiline “smart” (circa 110 su tutto il territorio), l’Amtab sta avviando anche un’operazione di restyling dei principali capolinea del trasporto pubblico locale della città di Bari, con l’allestimento di sportelli info point aperti dalle ore 7 alle 20.30 dove è possibile acquistare anche titoli di viaggio e ottenere tutte le informazioni sul servizio.

Il nuovo layout della struttura è stato progettato da Amtab secondo le linee guida della rinnovata immagine coordinata aziendale. In questi giorni gli operai sono al lavoro sulla struttura presente in piazza Moro. Ogni postazione risulterà corredata delle indicazioni di tutte le linee bus, oltre che dei QR code per approdare alla nuova app Muvt e alle pagine social istituzionali.

