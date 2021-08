Lavori in corso nelle scuole cittadine, in vista della ripartenza. Lo annuncia il sindaco Antonio Decaro. “Approfittando di questi mesi di vacanze dalla scuola gli operai della Multiservizi sono al lavoro in tanti istituti cittadini per interventi di manutenzione e sistemazione di alcuni ambienti – spiega – Dalle sale comuni, alle aule, ai giardini esterni, agli interventi nelle palestre, per la sostituzione di infissi e la sistemazione di banchi e arredi vari”.

Dalla fine della scuola, a giugno, a oggi sono stati eseguiti quasi 500 interventi. “Quella che vedete in queste immagini è la scuola media Massari Galilei, mentre in questi giorni gli operai stanno lavorando a Santo Spirito nella scuola Aldo Moro e nella scuola materna Il Parco a San Pasquale. Noi ce la stiamo mettendo tutta per tornare ad accogliervi in classe il prossimo settembre”, conclude.