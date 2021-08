E’ stato restituito al legittimo proprietario uno scafo risultato rubato nella notte scorsa nella marina di Torre a Mare. Il proprietario, che non si era ancora accorto del furto subito: è stato contattato dagli uomini della polizia locale che hanno rinvenuto stamattina il natante su un carrello, sulla SS 16.

Gli uomini della locale hanno rilevati segni evidenti dell’effrazione sulla catena con lucchetto tranciata ma ancora attaccata al golfare di prua. E’ stata rinvenuta anche una batteria ponticellata per favorire l’avviamento del motore fuoribordo. Anche i cilindretti dei gavoni erano rotti e manomessi. Indagini in corso per accertare gli autori del furto per il quale il proprietario ha sporto regolare denuncia.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.