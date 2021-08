Consigli per affrontare il caldo.

Fuori Casa: Evita di esporti al sole diretto nelle ore più calde della giornata (tra le 11 e le 18) a piedi o in auto se non climatizzata. Evita le zone particolarmente trafficate, recati in luoghi pubblici come parchi e giardini nelle ore più fresche della giornata, evitando i luoghi affollati. Indossa abbigliamento leggero, in fibre naturali (cotone, lino, ecc) di colore chiaro e usa un cappello e gli occhiali da sole durante l’esposizione al sole. Proteggi la pelle dalle scottature con creme solari ad alto fattore protettivo. Non lasciare persone non autosufficienti, bambini, animali e anziani, anche se per poco tempo, nella macchina parcheggiata al sole.

In casa. Trascorri le ore più calde della giornata nella stanza più fresca della casa o provvista di condizionatore, bagnandoti spesso con acqua tiepida o fresca per abbassare la temperatura corporea. Fai arieggiare gli ambienti nelle ore più fresche e chiudi le finestre in quelle più calde. Bevi acqua in abbondanza, evita alcolici e bevande ghiacciate. Segui un’alimentazione leggera, evitando cibi elaborati e piccanti; consuma molta verdura e frutta fresca. Se assumi farmaci, non sospendere autonomamente le terapie in corso e tienili lontano da fonti di calore e da irradiazione solare diretta. Se sei una persona suscettibile al caldo evita di passare velocemente dalla posizione orizzontale a quella verticale. Offri assistenza a persone a maggiore rischio (ad esempio anziani che vivono da soli) e segnala eventuali situazioni che necessitano di un intervento.