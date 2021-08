Ha rifiutato le cure ed è morto pochi giorno dopo. Accade nel Salento ad un 48enne, morto ieri nell’ospedale di Copertino (Lecce) a causa di un arresto cardiaco indotto da una grave forma di broncopolmonite da Covid. Si tratta di un commerciante ambulante senegalese che lo scorso 2 agosto, risultando positivo al Covid, era stato ricoverato.

L’uomo aveva rifiutato le cure ospedaliere preferendo seguire le indicazioni terapeutiche a casa, un casolare di campagna a Monteroni dove avrebbe dovuto trascorrere in isolamento la quarantena. Ma le sue condizioni sono peggiorate ed è stato portato in ospedale dove è morto. Il dipartimento di prevenzione dell’Asl Lecce ha posto in quarantena la compagna e i figli dell’uomo, attivando il tracciamento dei contatti avuti dall’ambulante negli ultimi giorni.

