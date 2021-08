Una coppia di turisti francesi che avevano smarrito il loro Yorkshire nella stazione di servizio, hanno intercettato una pattuglia della polizia locale e hanno segnalato di aver perso le tracce del loro cagnolino. Hanno lasciato il loro numero di telefono agli agenti che si sono subito organizzati per perlustrare le aree indicate come le più probabili per rintracciare il cane.

Grazie anche alla collaborazione di altre due pattuglie, il cane è stato ritrovato a due passi di un vivaio sulla complanare ovest della statale 16 ed è stato restituito ai proprietari, felicissimi di poter riabbracciare il loro piccolo amico.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.