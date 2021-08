Oggi 11 agosto si sono registrati in Puglia 306 nuovi casi su 13.585 test giornalieri: 78 in provincia di Bari, 65 nella Bat, 40 nella provincia di Brindisi, 28 nella provincia di Foggia, 71 nella provincia di Lecce, 14 nella provincia di Taranto, 5 fuori regione e 5 con provincia in corso di definizione. Due i morti. Sono 3.759 le persone attualmente positive, 123 i ricoverati, 22 in terapia intensiva. In totale dall’inizio dell’emergenza in Puglia si sono registrati 258.522 casi totali, sono state 248.086 le persone guarite, 6.677 i morti.