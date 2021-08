Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha nominato la consigliera regionale Grazia Di Bari come delegata per la promozione del turismo del patrimonio, dei borghi e degli Itinerari Culturali in ottica di sostenibilità. Una nomina che trova il pieno consenso del consigliere regionale dei “Popolari con Emiliano” Francesco La Notte, che, attraverso una nota ufficiale, augura buon lavoro alla collega per il suo nuovo e delicato ruolo.

“La decisione di affidare alla consigliera Di Bari la delega per la promozione del turismo in ottica di sostenibilità conferma il grande intuito del Presidente Emiliano, artefice di un importante e lungimirante accordo politico con il Movimento 5 Stelle. Grazia Di Bari è una donna capace di portare avanti le diverse istanze e le numerose progettualità nel campo del turismo in tutta la regione e rappresenta la miglior sintesi di un accordo politico destinato ad avviare un duraturo percorso di condivisione. In qualità di consigliere della Bat mi congratulo con l’amica e collega Grazia Di Bari e guardo con estremo favore a questa rinnovata sinergia che sarà sicuramente foriera di positività e di sviluppo non solo per il nostro territorio, la sesta provincia, ma per tutta la Regione Puglia”.

