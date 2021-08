Sono aperti i casting per il film “Mangia!” di e con Anna Piscopo, insieme a Nino Frassica, Bianca Nappi, Giovanni Anzaldo, Ludovica Lirosi, Dante Marmone, Tiziana Schiavarelli, Giò Sada, con i quali saranno selezionati numerosi caratteristi pugliesi che renderanno ancor più colorita questa commedia prodotta da Galliano Juso della Bella Film e con il contributo di Apulia Film Commission e Mibact.

Arricchito dalla colonna musicale a cura di Tony Esposito, questo film è la trasposizione cinematografica dello spettacolo teatrale scritto e portato in scena dalla stessa Piscopo. Protagonista è Maria, una ragazza di Bari che, vicina al suo trentesimo compleanno, non ha ancora deciso cosa fare nella vita. Mangia continuamente per ammutolire l’urlo roboante del nichilismo e della mancanza d’amore, barcamenandosi tra lavoretti precari e il sogno naïf di diventare una cantante. Il casting è aperto ad attori e attrici, figurazioni e figurazioni speciali pugliesi, gente comune con conoscenza del dialetto barese e residenza in Puglia.

“Cerchiamo gente vera – ha spiegato Anna Piscopo, regista del film – facce neorealiste che non siano propriamente attori o delle figurazioni mestieranti. Quello che cerchiamo e che rappresenta lo stile del film è la verità della strada, con tutte le sue anomalie e i personaggi assurdi e comici, considerando che si tratta di una commedia”.

Le proposte e le candidature dovranno essere inviate entro il 15 settembre all’indirizzo mail mangiailfilm@gmail.com allegando curriculum vitae, 2 foto (primo piano e figura intera) e un Self-tape di presentazione , realizzato con il cellulare posto in posizione orizzontale in cui ci si presenta liberamente.

“Faremo i provini a settembre negli uffici di Apulia Film Commision, a Bari. In questa prima fase puntiamo a selezionare dei corpi particolari, con dei fisici non considerati belli dai canoni comuni. Questo perché dobbiamo valorizzare al meglio il tema del film, ovvero che tutti meritano di essere accettati e amati per quello che sono”.

Sono tante le figure richieste dall’uomo mediorientale, tra i 40 e50 anni alla Donna sessantenne, sovrappeso, che sappia friggere le sgagliozze, dal ragazzo trentenne stile punk al pescatore, tra i 70 e gli80 anni, che sappia sbattere il polpo. Tutti i profili richiesti sono consultabili al link http://www.apuliafilmcommission.it/casting-per-il-film-mangia-di-anna-piscopo.

