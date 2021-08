“Quando mi chiedono cosa significa vivere in una città di mare mi vengono in mente queste immagini scattate qualche sera fa a Bari. Tanti baresi che ogni sera, al tramonto, con una sedia e un tavolino si riversano sul lungomare per trascorrere qualche ora insieme”. Il sindaco Antonio Decaro, su Facebook, elogia una delle tradizioni estive baresi: trascorrere le serate sul lungomare con sedie e tavolini.

“Perché a Bari – continua – non importa dove abiti o quanto stanco sei, il richiamo del mare è sempre più forte e non c’è quartiere da cui non ci si sposti per andare la sera sul lungomare per raccontarsi la giornata o per bere e mangiare qualcosa.È una sorta di rito spontaneo che accompagna la nostra città da sempre. Un modo per sentirsi parte della stessa storia e della stessa comunità. Ed è bellissimo”.

