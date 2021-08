Dalle 21 fino all’una di notte ogni sera in diversi quartieri di Bari l’appuntamento con i fuochi d’artificio non autorizzati è ormai quotidiano. Soprattutto a Japigia e a San Girolamo, che pare siano i quartieri più colpiti. E la situazione sta diventando insostenibile per i residenti, soprattutto per chi ha in casa bambini molto piccoli e cani.

“Ogni sera è sempre la stessa storia – ci raccontano da San Girolamo – puntualmente ci sono due o tre fuochi che vengono sparati o ad altezza canalone o sul lungomare o zona mercato. Continuiamo a segnalare alle forze dell’ordine, ma nessuno fa nulla. Siamo stanchi. Dobbiamo trascorrere l’estate barricati in casa. Non bastava il cattivo odore che certe volte arriva anche qui, quest’estate i fuochi stanno diventando un incubo”.

Numerose le segnalazioni anche nei vari gruppi social. “Se proprio volete festeggiare con i fuochi artificiali, per favore, fatelo alle 22, non a mezzanotte – si legge in un altro post – Le persone anziane, i bambini, chi si deve alzare presto la mattina vi ringrazieranno”. C’è chi invita ad aumentare le chiamate alla polizia locale. “Più segnalazioni arriveranno più possibilità ci saranno di un intervento: è importante specificare che il posto e l’orario sono sempre gli stessi (piazza centrale del Lungomare IX Maggio a mezzanotte)”, ancora su un altro post.