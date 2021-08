Piazza Risorgimento lavata dall’Amiu ma resta sporca. La segnalazione è di Carlo Paolini nel gruppo Facebook dei residenti di via Manzoni. “Finalmente – spiega – è stata attivata la pulizia di piazza Risorgimento. Devo dare atto agli operatori dell’Amiu di essersi prodigati nel lavaggio della piazza, ma la sporcizia è talmente radicata sulle basole che continua a farla da padrone a testimonianza del lungo periodo di abbandono come testimonia la foto. C’è solo da vergognarsi. Ci saranno pure gli incivili come in tutte le città, ma il vero scandalo è la non cura del territorio da parte dell’amministrazione comunale”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.