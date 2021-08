Erbacce tra i viali, scale a terra, file di piatti di cibo per gatti che con il caldo emanano cattivo odore ed escrementi tra le tombe. La denuncia corre sulla pagina Facebook del sindaco Antonio Decaro ma fotografa una situazione che va avanti da anni ormai. Di continue segnalazioni sul degrado in cui versa il cimitero centrale. C’è gente che trova persino escrementi e fazzoletti tra le tombe, soprattutto nelle zone più nascoste. L’appello è al Comune per garantire pulizia e sorveglianza.

