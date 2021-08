I poliziotti del Commissariato di Monopoli proseguono l’attività di controllo nel settore del contrasto allo sversamento di rifiuti nel territorio di competenza. Ieri gli agenti sono intervenuti con urgenza per la presenza di numerose lastre di amianto abbandonate sul ciglio di una strada comunale, non lontano dalla statale 16, rifiuti considerati di tipo ‘pericoloso’.

Sul posto sono stati rinvenuti circa 25 pannelli di risulta in amianto, ante per finestre, diversi contenitori di plastica, bustoni in plastica contenenti rifiuti urbani indifferenziati, vari cartoni e materiale inerte da risulta. Alcune tracce portano a stabilire che il materiale abbandonato provenga da dei piccoli lavori edili effettuati in zona, per cui sarà costantemente setacciato il territorio per risalire agli autori. L’area è stata formalmente sottoposta a sequestro penale in attesa dell’intervento del Comune di Monopoli che dovrà provvedere alla bonifica del sito.

