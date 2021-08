Sono state rese note le farmacie che, in tutta Italia, hanno aderito al Protocollo Tamponi rapidi a prezzo calmierato finalizzato, tra le altre cose, ad ottenere con meno disagi relativi ai prezzi, il Green Pass.

Anche diverse farmacie in Puglia, 9 in particolare nel Barese, hanno aderito all’appello del Governo. I tamponi, secondo le direttive, avranno un costo di 15 euro per gli adulti e 8 euro per i minori dai 12 ai 18 anni. Per poter effettuare i tamponi sarà necessario essere provvisti di tessera sanitaria.

Il protocollo sarà valido sino al 30 settembre 2021. Qui di seguito, all’interno del documento “Elenco farmacie”, sarà possibile, dalla pagina 79 in poi, prendere visione delle farmacie in Puglia e nel Barese che hanno aderito all’iniziativa.

