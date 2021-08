Nella tarda notte, a Torre a mare, gli agenti di polizia sono intervenuti per la segnalazione di una lite tra ex conviventi; sul posto gli agenti hanno denunciato per danneggiamento un cittadino dominicano 39enne per aver colpito e danneggiato con un cric il tetto dell’autovettura della ex-convivente 36enne, dopo una discussione telefonica. Nessun contatto fisico diretto fra la donna e l’ex convivente.

