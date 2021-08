Gli agenti della volante di zona, hanno fermato e controllato un cittadino senegalese 28enne a bordo di una bicicletta segnalata come rubata nei giorni scorsi; il giovane, in Italia senza fissa dimora e privo di documenti è stato denunciato per ricettazione ed è stato compiutamente identificato e fotosegnalato per essere poi messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione dove ha gli è stato notificato un ordine di espulsione del Questore.

