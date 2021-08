Il conto alla rovescia è già iniziato. In realtà è iniziato da due anni, ma ora manca davvero pochissimo. Tra una settimana Fiorella Mannoia sarà ad Alberobello con «Padroni di niente-tour». L’appuntamento è per martedì 17 agosto in piazzale Biagio Miraglia. L’evento, targato Bari in Jazz, rientra nel programma «Trulli Viventi-Estate 2021», il calendario di manifestazioni promosso dall’amministrazione comunale. La cantautrice italiana sarà nella Capitale dei trulli per un concerto unico, una perla incastonata nella estate alberobellose, ai piedi della splendida cornice del rione Monti, uno dei cinque siti patrimonio dell’umanità nell’anno dei 25 anni del riconoscimento Unesco.

Alberobello attende questo straordinario evento da due anni. Il concerto, infatti, inizialmente in programma per il 17 agosto 2020, è stato rimandato a questa estate per l’emergenza pandemia. Ora, finalmente, l’attesa è quasi finita. «Alberobello vivrà una serata magica in cui la bellezza dei nostri trulli sarà arricchita e valorizzata dalla eleganza e della straordinarietà di una delle artiste più illustri della musica italiana – dice il sindaco Michele Longo –. Non solo una cantautrice di altissimo e indiscutibile valore, ma una interprete di bellissime canzoni capace con la sua voce meravigliosa di incantare intere generazioni e di evocare in ognuno di noi emozioni intensissime».

Potranno accedere solo coloro che saranno muniti di Green PASS o di certificazione di tampone negativo, effettuato massimo nelle 48 ore precedenti.

