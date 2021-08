La Procura di Bari ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti, per la morte di una 57enne, Rosa Ciraci, insegnante di Monopoli (Bari), morta ieri dopo essere rimasta schiacciata dal cancello di casa. Sull’episodio indagano i carabinieri. L’incidente è avvenuto nella campagne di Monopoli. Secondo una prima ricostruzione, la donna stava rientrando in casa quando il cancello, uscendo dai binari sui quali scorreva, le è caduto addosso colpendola alla testa. Inutile l’intervento degli operatori del 118: la donna è morta sul colpo.

La salma è stata trasportata al Policlinico per l’esame esterno cadaverico e, fa sapere la Procura, non sarà disposta l’autopsia perché la causa della morte è già chiara. Sarà invece eseguita una consulenza tecnica sul cancello e stamattina ci sarà un primo sopralluogo tecnico.

