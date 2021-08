Nella mattinata di oggi, a Lecce, precisamente a piazza Sant’Oronzo, è stato presentato il nuovo servizio sharing con scooter elettrici attivo già da oggi in città e fornito dall’azienda BIT Mobility. Il servizio, che in particolare offrirà ai cittadini e-scooter sharing in free floating, va ad aggiungersi a quello dei monopattini già presente in città dallo scorso anno.

Nella sua prima fase è previsto, oltre all’arrivo di 20 mezzi, anche di 30 già noleggiabili tramite l’App BIT Mobility al costo di 0,29 centesimi al minuto in un’area operativa della città che si estende fino alle marine (San Cataldo, Torre Chianca, Frigole, Spiaggiabella e Torre Rinalda).

I mezzi sono posizionati negli stessi stalli utilizzati per le moto, con il vincolo di parcheggiare all’interno dell’area operativa rispettando il codice della strada e di non superare i 50 km/h di velocità. Gli scooter elettrici possono circolare ovunque e hanno come unico limite quello della chiusura del noleggio che deve avvenire all’interno dell’area operativa indicata nell’App. Nel bauletto, una volta attivato il noleggio, sono presenti due caschi in dotazione con relative cuffiette monouso da indossare e salviettine igienizzanti per sanificare il manubrio e il sellino.

Per sbloccare l’e-scooter sono previste in fase di registrazione una serie di procedure di sicurezza per assicurarsi che il noleggio sia effettuato solo da chi ha i requisiti. “Per noleggiare gli scooter – ha specificato Giuseppe Manta di BIT, presente tra gli altri all’evento di presentazione – è necessario fare foto anteriore e posteriore della patente e, inoltre, anche un selfie con la patente in mano. Quindi, lo standard di sicurezza è molto alto per impedire usi impropri dei mezzi”.

All’evento, oltre a Manta, erano presenti anche l’assessore alla Mobilità sostenibile del Comune di Lecce Marco De Matteis, il quale ha dichiarato: “con il servizio di noleggio di scooter elettrici, arricchiamo ulteriormente l’offerta di mobilità sostenibile nella nostra città, sempre con l’obiettivo di far utilizzare mezzi alternativi alle auto e meno impattanti dal punto di vista ambientale. Queste scelte, infatti, si muovono tutte nella direzione di decongestionare il centro dal traffico veicolare e proporre ai cittadini servizi economici e facili da usare. Nel farlo rinnoviamo la nostra collaborazione con BitMobility, ditta fornitrice anche di una delle due flotte di monopattini elettrici presenti in città, rispetto ai quali la risposta degli utenti continua ad essere buona” – ha concluso.

