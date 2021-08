“Riparte il Cinema Abc e riparte con ArenaAbc”. L’annuncio corre sui social e riguarda uno dei cinema storici più amati in città, che chiuse nell’aprile del 2019 . Ora i gestori sono pronti a ripartire, prima con una rassegna estiva a Santeramo con l’Arena Abc e per fine settembre con la riapertura della storica sede in via Marconi a Bari.

“Da sabato 21 agosto a domenica 12 settembre il Cinema Abc si -riscopre- e diventa arena con la programmazione di 9 film di qualità che si svolgerà sotto le stelle di Santeramo in Colle in Via Stazione 42 – si legge nel post su Facebook – Questa iniziativa sarà l’inizio di una -nuova stagione- cinematografica per il cinema di via Marconi a Bari che riprenderà la regolare programmazione nella sua sede storica a partire da fine settembre, con la solita passione che da sempre lo contraddistingue”.

Una notizia subito accolta con gioia dai residenti del quartiere e dagli amanti del cinema che nel 2019 lanciarono una petizione e numerosi appelli per permettere all’Abc di continuare a vivere.