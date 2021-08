Storia a lieto fine per una famiglia barese. In tarda mattinata, sull’affollatissima spiaggia di Pane e Pomodoro, uno dei piccoli figli di una coppia barese, si è sottratto alla vista dei genitori.

Prontamente tutti si sono messi alla ricerca del piccolo, dalla polizia locale ai bagnini ai volontari di Gens Nova.

Il piccolo non è sfuggito all’occhio attento dei volontari di Gens Nova (Marco e Andrea), impegnati in un’area della spiaggia per le ricerche.Senza indugio i due hanno dato la bellissima notizia ai genitori, ovviamente molto provati dall’esperienza, consegnando nelle braccia della mamma il piccolo D. di 4 anni e mezzo.

“Un’emozione indescrivibile essere stati di aiuto a questa famiglia, oggi, come sempre, abbiamo incarnato il nostro spirito di servizio”, questo il commento dei volontari.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.