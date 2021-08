Nel giorno di Ferragosto, come da tradizione, il sindaco di Bari, Antonio Decaro, sarà in città per visitare alcune sale operative. In particolare il domenica 15, il sindaco ne visiterà tre. Qui di seguito il programma dettagliato: alle ore 9.00 sala operativa della Polizia Locale, in via Aquilino; alle ore 9.30 sala operativa dei Vigili del fuoco, in via Tupputi ed infine alle ore 10 sala operativa del 118, presso il Policlinico.

