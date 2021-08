Ancora segnalazioni di incendi e cattivi odori. Questa volta a scrivere sulla bacheca del sindaco Antonio Decaro, è un residente di Ceglie: “Vivo nella zona di Ceglie del campo in zona Francesco Rubini – scrive – volevo segnalarle che in questa zona bruciano in maniera illegale sostanze tossici e l’aria è irrespirabile. Non si può stare – prosegue – nè con la finestra aperta né sul balcone.

Queste sostanze che bruciano sono molto nocive – aggiunge – per favore se può fare qualcosa, visto che già molte volte ho segnalato alle forze dell’ordine questo problema ma mai nessuna ha fatto nulla. Spero che lei mi possa ascoltare e prendere provvedimenti.

(Foto repertorio)

