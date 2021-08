Un altro volatile appartenente a una specie protetta è stato salvato dagli agenti della Polizia Locale di Noicattaro che nei giorni scorsi hanno recuperato una civetta ferita in un fondo privato in strada comunale Coppe di Bari. Si tratta del secondo ritrovamento in meno di un mese dopo il salvataggio di una barbagianni appartenente alla famiglia dei Titonidi. Anche la civetta è stata trasportata all’Osservatorio Faunistico Regionale per le opportune cure.

“In questo periodo – spiega il comandante Gregorio Filograno – anche a causa del grande caldo si registrano maggiori segnalazioni della presenza di animali appartenenti a specie protette. Per questo è importante che i cittadini segnalino alle autorità competenti la presenza di questi volatili per metterli in salvo e tutelare la loro sicurezza. Ricordando, naturalmente, ai possessori, di proteggerli soprattutto nelle ore più calde”.

