Oggi 15 agosto si sono registrati in Puglia 184 nuovi casi su 11.910 test giornalieri: 46 in provincia di Bari, 48 nella Bat, 8 nella provincia di Brindisi, 31 nella provincia di Foggia, 41 nella provincia di Lecce, 7 nella provincia di Taranto, 3 fuori regione. Un morto. Sono 4.208 le persone attualmente positive, 128 i ricoverati, 22 in terapia intensiva. In totale dall’inizio dell’emergenza in Puglia si sono registrati 259.682 casi totali, 248.792 sono state le persone guarite, 6682 i morti.

