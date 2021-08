Un detenuto del carcere di Bari ha aggredito con un pugno in faccia un assistete capo della polizia penitenziaria e ha riportato delle lesioni con prognosi di 7 giorni. A denunciarlo è il sindacato Osapp che informa “il detenuto, mentre si trovava al piano terra della seconda sezione, al diniego dell’agente di fruire dell’ascensore di servizio, poiché non autorizzato, all’improvviso scagliava un pugno in pieno volto dell’assistente capo”.