Bari e la Puglia tornano la meta turistica preferita dall’Italia e dall’Europa. “Nel weekend di ferragosto, appena trascorso, il 90% delle strutture ricettive cittadine era occupato. (Fonte Booking)”. Lo dice il sindaco Antonio Decaro

“Il turismo è ormai un settore importante dell’economia e dopo quasi due anni di stallo, in cui pensavamo di non riprenderci più, oggi si riaccende la speranza. Con le dovute cautele e qualche attenzione in più, Bari torna a vivere offrendo la sua bellezza, la sua storia e tutto ciò che ha da raccontare”, conclude Decaro.

Non mancano però le polemiche dei concittadini: “I turisti devono trovare la nostra città pulita. Occorrono operatori ecologici che puliscono più volte durante la giornata soprattutto dove c’è molta affluenza di gente. Ci vuole più attenzione per la cura del verde e delle strade”.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.