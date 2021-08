L’ultima partita con i tifosi allo stadio San Nicola era Bari-Avellino, il primo marzo 2020. Poi la pandemia Covid e tutte le limitazioni fino alla data simbolo: sabato 21 agosto (alle ore 21) i supporter baresi potranno ritornare a colorare gli spalti di biancorosso, ma solo col green pass.

I biglietti per Bari-Fidelis Andria – turno eliminatorio della Coppa Italia di Lega Pro – sono in vendita a partire da martedì 17 agosto alle ore 12:00 sul circuito TicketOne (online e punti vendita).

L’accesso è consentito solo ai possessori di green pass, o di un certificato del tampone eseguito entro le precedenti 48 ore dall’orario della gara. Chi non ne è in possesso non potrà avere accesso allo stadio anche se ha acquistato il biglietto che, nel caso, non potrà essere rimborsato. Inoltre, al prefiltraggio sarà misurata la temperatura corporea.

Gli stewart al prefiltraggio saranno muniti di smartphone per il controllo del GREEN PASS attraverso l’app «verifica C19».

Il tifoso dovrà mostrare un documento d’identità e il biglietto nominativo/tessera, oltre ad avere al seguito una mascherina FFP2 da utilizzare negli spazi chiusi, o in caso di assembramento negli spazi all’aperto.

Si sensibilizzano i tifosi a recarsi con largo anticipo allo Stadio in quando si dovranno verificare i green pass, oltre l’attestazione del titolo d’ingresso. Per l’acquisto dei biglietti sarà considerato come documento valido esclusivamente la carta d’identità in corso di validità (originale o fotocopia) poiché è l’unico documento riportante la città di residenza.

