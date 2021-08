Un contenitore dove conferire bottigliette e materiali di plastica, a rischio di dispersione nella spiaggia di Pane e pomodoro, è stato invece trasformato in un bidone dell’indifferenziata.

A Bari alcuni bagnanti sembrano non aver compreso l’iniziativa di Legambiente al fianco del Comune. L’installazione serve a sensibilizzare i cittadini e misurare il livello di materiali di scarto presenti sulle spiagge del capoluogo pugliese. Invece è stato gettato di tutto, tra buste e lattine, oltre all’organico.

“Oggi i nostri volontari hanno effettuato un parziale prelievo ed in settimana il Pesce ritornerà ancora a mangiare tanta plastica.

Però non dimentichiamoci che dobbiamo tutti limitate l’uso degli imballaggi in plastica ed orientarci solo in quelli compostabili facili da conferire insieme all’organico”, si legge nel post di Legambiente Bari.

© RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE RISERVATA - Borderline24 Il giornale - Ti invitiamo a usare i bottoni di condivisione e a non copiare l'articolo.