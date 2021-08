A Ostuni e Fasano, in provincia di Brindisi, i carabinieri hanno multato due imprenditori per la violazione delle misure anti Covid.

Un 60enne, titolare di una discoteca in località Rosa Marina, per avere organizzato un evento con 450 persone. E un 62enne amministratore di una società che gestisce uno stabilimento balneare in località Savelletri, per avere organizzato un evento con 200. Entrambe le attività sono state sospese.

