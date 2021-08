Non si esclude la natura dolosa per l’incendio divampato nel pomeriggio di ieri a Grottaglie, nella provincia di Taranto e che ha distrutto interi ettari della pineta Frantella, costringendo all’evacuazione alcune famiglie dal momento che le fiamme hanno lambito le abitazioni limitrofe. A darne notizia è il sindaco del paese, Ciro D’Alò, tramite un post pubblicato sulla sua pagina Facebook: “Buona parte della pineta non esiste più e siamo affranti da tutto questo nero – scrive il primo cittadino – Purtroppo, la nota ancora più dolente, è che non si esclude la natura dolosa”.

D’Alò prosegue informando la popolazione che “questa mattina i vigili del fuoco sono ritornati all’interno della pineta perché ci sono ancora piccoli focolai” di quello che ieri è stato definito un incendio di dimensioni spaventose. “L’area – scrive ancora il sindaco – deve essere bonificata”.

Per questo motivo è stata da lui stesso annunciata la firma di un’ordinanza di interdizione dell’accesso all’area per consentire la messa in sicurezza della zona. “Ma – aggiunge – il più delle volte – conclude – buonsenso e responsabilità possono fare più di un atto formale”. Infine, il primo cittadino lancia un appello a tutta la popolazione di Grottaglie e ai turisti presenti: “Chiunque sia a conoscenza di circostanze utili a comprendere la natura dell’evento, informi le forze dell’ordine”.

